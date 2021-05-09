الإمارات تسجّل 1572 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

إجمالي الإصابات 536,017 والوفيات 1,613 حالة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.


وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 536,017 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,613، مشيرة إلى شفاء 1,560 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 516,329 حالة.

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 01:49 PM

إجمالي الإصابات 536,017 والوفيات 1,613 حالة

الإمارات تسجّل 1572 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبو ظبي

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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.


وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 536,017 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,613، مشيرة إلى شفاء 1,560 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 516,329 حالة.

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