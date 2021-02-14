متحدث "الصحة": هذا ما علينا فعله كي نعود للمنحنيات الإيجابية

قال: لا تزال لدينا مناطق في المملكة ترصد تصاعداً في الحالات

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن علينا أن نواصل دورنا بالالتزام، وأن نكون مسؤولين، ونستغل هذه الفرصة الزمنية لتعود المنحنيات إلى الاتجاهات الإيجابية.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات مرحلة حساسة تتطلب الحرص، ولا تزال لدينا مناطق في #المملكة ترصد تصاعداً في الحالات.

وقال: تمديد الإجراءات يؤكد اهتمام #المملكة بصحة الإنسان.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 04:06 PM

قال: لا تزال لدينا مناطق في المملكة ترصد تصاعداً في الحالات

متحدث "الصحة": هذا ما علينا فعله كي نعود للمنحنيات الإيجابية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن علينا أن نواصل دورنا بالالتزام، وأن نكون مسؤولين، ونستغل هذه الفرصة الزمنية لتعود المنحنيات إلى الاتجاهات الإيجابية.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات مرحلة حساسة تتطلب الحرص، ولا تزال لدينا مناطق في #المملكة ترصد تصاعداً في الحالات.

وقال: تمديد الإجراءات يؤكد اهتمام #المملكة بصحة الإنسان.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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