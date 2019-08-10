مصادر عدلية لـ"سبق": لا حوادث جنائية في جبل الرحمة

يؤكد عمل الجهات الأمنية بكفاءات عالية

لم يسجّل جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به بمشعر عرفات؛ أي جريمة، اليوم، خلال أداء الحجاج ركن الحج الأعظم.



وعلمت "سبق" من مصادر عدلية، أنه لم تسجل أي واقعة جريمة جنائية، أو نحوها على مدار يوم عرفة بمنطقة جبل الرحمة والساحات المحيطة به.



وتعمل الجهات الأمنية على قدر من المسؤولية من خلال كفاءات عالية في أداء مهامها بما يحفظ أمن الحاج، وفق ما توليه القيادة الرشيدة - رعاها الله - في الحفاظ على أمن الحاج والمشاعر المقدسة.



وكان قائد التحرّيات الجنائية في جبل الرحمة العميد محمد عوض القحطاني؛ قد أكد في وقت سابق لـ”سبق” أن جميع الحجاج الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى جبل الرحمة بحالة ممتازة؛ حيث لم تلحظ القوات المنتشرة بكامل طاقتها في محيط جبل الرحمة وكل المواقع في مشعر عرفات؛ أي حالة غير طبيعية.