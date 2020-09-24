"لا برد إلا بعد الانصراف".. الزعاق: انتظروا شدة الشتاء في هذا الموعد

قال: خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي

قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إنه خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تستمر الرحلة 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء).

وتابع: العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي.