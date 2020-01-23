شرطة العاصمة المقدسة تطيح بمخالفين بحوزتهم مخدرات ومبلغ مالي

خلال حملة في منتصف الليل بمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدماتية

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بعدد من الأشخاص بحوزتهم حبوب مخدرة وحشيش ومبلغ مالي، خلال حملة أمنية استهدفت عدداً من الأحياء بالعاصمة المقدسة.

وتفصيلاً؛ نفذت شرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية بعد منتصف ليلة البارحة، على حي الهنداوية، وحوش بكر، وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية والخدماتية.

وتمكن رجال الأمن من ضبط أكثر من 120 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، كم تم ضبط شخصين من جنسية إفريقية، وبحوزتهما أكثر من ثلاثة آلاف حبة كبتاجون مخدر وما يقارب 30 كيلو من الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي يتجاوز 100 ألف ريال.

جرى ضبط المخالفين، وتسليمهم إلى جهة الاختصاص، وتحرير محضر بالواقعة وسلم المخالفون لمكتب الإيواء بالشميسي.