مدير جامعة أم القرى يوجِّه بتفعيل العمل عن بُعد لمنسوبي الجامعة

لجميع الإداريين عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة

وجَّه مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، بتفعيل العمل عن بُعد لمنسوبي الجامعة الإداريين كافة عبر منصات الجامعة الإلكترونية المختلفة.

ويقوم قياديو جميع الجهات في الجامعة ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة ومشرفو العموم ومديرو الإدارات والمراكز والوحدات بإعداد خطة عمل تشغيلية للجهات التابعة لهم.

كما شمل التوجيه مراعاة إتمام سير الأعمال اليومية للجامعة، كلٌّ في إدارته، وضرورة وجود مَن تستدعي طبيعة عمله ذلك، أو مَن يتم استدعاؤه لمهمة محددة.

جاء ذلك تماشيًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- على الأصعدة كافة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد.