خلال 24 ساعة.. الكويت تسجّل 485 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة والوفيات بلغت 42 وفاة

سجّلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة، فيما سٌجّلت حالتا وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 08:03 PM

إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة والوفيات بلغت 42 وفاة

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجّل 485 إصابة بكورونا وحالتي وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الحالات وصل إلى 6289 حالة، فيما سٌجّلت حالتا وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة.

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الكويت فيروس كورونا الجديد

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