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بعد وقوع عدد من الحرائق ودعت أصحاب المحال للتواصل والنقل

"أمانة تبوك" تغلق "السوق الدولي" وتعلن إنشاء مقر جديد

أكدت أمانة منطقة تبوك، أنه سيتم غلق السوق الدولي بتبوك لأنه أصبح غير ملائم لممارسة نشاط البيع والشراء فيه، بعد وقوع عدد من حوادث الحرائق سابقاً.



وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك و‏‏مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، مراد السرحاني، لـ"سبق"، إنه تم تجهيز مقر جديد ومناسب للنشاط، كما تم التنسيق مع أصحاب المحلات لإنهاء إجراءات النقل للمقر الجديد، مشيراً بأنه يمكن التقديم عبر وكالة الاستثمار بالأمانة.



وأضاف "السرحاني" أنه سوف يتم تجهيز المقر القديم، حيث إنه أصبح غير ملائم للمواصفات الإنشائية وكذلك مواصفات الأمن والسلامة، وسبق أن وقع فيه الكثير من الحرائق.



يذكر أن السوق الدولي تم افتتاحه قبل أكثر من ٣٠ عاماً، وهو سوق يتضمن عدداً من المحال التجارية، ويمارس فيه بيع وشراء الأثاث المستعمل كما يمارس فيه بيع مختلف البضائع.