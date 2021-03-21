نادي الطائي يجدد عقد "العنزي" حارس مرمى الفريق الأول لموسمين

"المزيد" تمنى التوفيق له مع فارس الشمال خلال المواسم القادمة

جدّدت إدارة نادي الطائي بحائل، اليوم الأحد، عقد حارس مرمى الفريق الأول بدر العنزي لمدة موسميْن قادميْن.

وتفصيلاً، وقع عقد التجديد من جانب إدارة نادي الطائي، عضو مجلس الإدارة، المشرف على الفريق الأول عيسى المزيد الذي تمنى التوفيق للنجم العنزي مع فارس الشمال في المواسم القادمة.