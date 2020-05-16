بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 34% مواطنين و66% غير سعوديين

166 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 16/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 34% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 66% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 166 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1797 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 23666 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 302 متوفىً.

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