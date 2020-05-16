بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 34% مواطنين و66% غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 16/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 34% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 66% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 166 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1797 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 23666 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 302 متوفىً.
فيروس كورونا الجديد
166 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 16/ 5/ 2020م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 34% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 66% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 166 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1797 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 23666 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 302 متوفىً.