"إسرائيل".. ضبط جاسوس يعمل في منزل وزير الدفاع

قالت: لم يصل إلى معلومات خطيرة بسبب النظام الأمني

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها قامت بتوقيف عامل نظافة في منزل وزير دفاع الاحتلال بيني غانتس؛ لاتهامه بالتجسس لصالح إيران.

وحسب ما نقلت عنها اليوم الخميس صحيفة "جيروزاليم بوست"، قالت الشرطة: عامل النظافة المعتقل تواصل مع مجموعة الهاكرز Black Shadow ("الظلال السوداء") وعرض عليها إمدادها ببيانات من منزل غانتس، بما في ذلك بيانات سرية من حاسوب الوزير.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الخميس، بموافقة من المراقب العسكري، أن المعتقل يدعى عومري غورن، وهو مواطن إسرائيلي في سن 37 عامًا.

ونقلت عن بيان صدر عن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، أن هذا الموظف تواصل بتلقاء نفسه مع مجموعة الهاكرز المذكورة عبر تطبيق "تيليغرام" وعرض عليها التجسس على غانتس، لاسيما من خلال تثبيت برنامج تجسس على حاسوبه.

وكشف التحقيق مع المتهم، وفقًا لـ"كان"، أنه صور بعض الأغراض في منزل غانتس وأرسل هذه اللقطات إلى "الجهات الإيرانية" لإثبات جديته في التعاون.

وأكدت الشرطة و"الشاباك" أن المتهم لم يتمكن من الولوج إلى معلومات خطيرة، بسبب النظام الأمني في منزل غانتس.

وقدمت لائحة اتهام ضد عامل النظافة المعتقل إلى المحكمة المركزية في اللد.