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إجمالي الإصابات بلغ 141 ألفًا و979 والوفيات 4765 شخصًا

تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

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سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفًا و979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و765 وفاة.