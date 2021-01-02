تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 141 ألفًا و979 والوفيات 4765 شخصًا

سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفًا و979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و765 وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 11:22 PM

إجمالي الإصابات بلغ 141 ألفًا و979 والوفيات 4765 شخصًا

تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

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سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفًا و979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و765 وفاة.

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