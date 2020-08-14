تنبيه لـ "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات: القنفذة، الليث، أضم، والعرضيات.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 01:20 PM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات: القنفذة، الليث، أضم، والعرضيات.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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