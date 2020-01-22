تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا للمراجعة الداخلية في صحة الطائف

يعدُّ من الكفاءات الشابة والقيادات المتميزة في المحافظة

صدر قرار المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة بتمديد تكليف عبدالرحمن بن علي الغامدي مديرًا لإدارة المراجعة الداخلية بـ"صحة الطائف".

يُذكر أن "الغامدي" كُلف مديرًا للمراجعة الداخلية في صحة الطائف عام 2016، وكان يشغل قبلها منصب مدير إدارة المتابعة بالصحة العامة بالطائف، ويعد من الكفاءات الشابة والقيادات المتميزة في صحة الطائف.