إسبانيا تعلن عن وفاة ثانية بكورونا لموطن كان يعاني أمراضًا مزمنة

قالت إن المتوفى كان مصابًا بالتهاب رئوي وتبيّن أنه يحمل الفيروس

أحصت إسبانيا اليوم وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل كان يعاني أمراضًا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في إقليم الباسك (شمال).

وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الإقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني التهابًا رئويًا وتبين أمس (الأربعاء) أنه يحمل فيروس كورونا".