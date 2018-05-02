فريق بني مالك التطوعي يختتم أنشطته لفصل دراسي

بحضور عددٍ من نخبة العمل الاجتماعي

احتفل ليلة البارحة فريق ملتقى بني مالك الرياض التطوعي بختام أنشطته لهذا الفصل الدراسي، برعاية مدير عام إدارة البرامج والأنشطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن عبدالرحمن القصير، وبحضور عددٍ من نخبة العمل التطوعي والعمل الاجتماعي بالمنطقة على رأسهم المستشار عبدالعزيز الحسين والدكتور عبد الرحمن الشتوي والإعلامي عبيد البرغش.



قدم الحفل المدير التنفيذي للفريق التطوعي المدرب سلطان بن عبدالله المالكي، حيث ابتدأ الحفل بقراءة للقرآن الكريم بتقديم تركي بن محمد المالكي، ثم كلمة الأمين العام لملتقى بني مالك الرياض عبدالله بن مساعد المالكي.



واستعرض المالكي للحضور برامج الملتقى والخدمات التي يقدمها وإحصائية لعدد المستفيدين من الملتقى.



ثم بعد ذلك، كلمة رئيس الفريق التطوعي رائد بن يوسف المالكي، حيث قدم للحضور أن بداية تكوين الفريق كانت انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030 ، والمساهمة لزيادة أعداد المتطوعين للوصول إلى مليون متطوع حقيقي مسجلين عبر نظام البوابة الوطنية للتطوع، وأيضًا لما للتطوع من فوائد في اكتشاف المواهب وصقلها وتطويرها، وأن فكرة تكوين فريق تطوعي جاءت من أفراد قبيلة بني مالك في الرياض لتقديم خدماته للمجتمع.



وأضاف أن هذا النوع من التطوع هو نوع عالمي يسمى #التطوع_العائلي "Family volunteering" وهو تكوين فريق تطوعي من أبناء قبيلة واحدة. ثم بعد ذلك استعرض للحضور المبادرات التي تم تنفيذها والتي كانت بالتعاون مع مجموعة من جهات القطاع غير الربحي.



بعد ذلك كلمة راعي الحفل محمد القصير، حيث أثنى على الجهود المبذولة من الفريق وتكاتف أعضاء الفريق في تنفيذ البرامج.

وأردف أن تشجيع العمل التطوعي هو أحد أهداف رؤية المملكة الموكلة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي من خلالها يتم تسجيل المتطوعين والجهات الراغبة بالمتطوعين عن طريق البوابة الوطنية للتطوع.



وختامًا، تقدم أمين عام الملتقى وراعي الحفل ورئيس الفريق التطوعي المستشار عبدالعزيز الحسين والدكتور عبد الرحمن الشتوي والإعلامي عبيد البرغش لتكريم شركاء النجاح للفريق وأعضاء الفريق، كما تم تكريم أفضل متطوع منذ انطلاق الفريق وهو المتطوع رامي بن فاضل المالكي، وسيكون العام المقبل عامًا حافلاً بالأعمال التطوعية.