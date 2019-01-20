أتربة وغبار يطوفان المملكة .. و"الأرصاد" تنبّه: 7 مناطق في مرماها

رياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية بدأت مع الصباح وتتواصل للمساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً لمناطق: الجوف والشمالية والشرقية والقصيم ونجران وعسير والرياض، من حالة استمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة.

ففي منطقتَي عسير ونجران، تبدأ الحالة الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، أما في الجوف والحدود الشمالية والشرقية والقصيم، فقد بدأت الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السابعة مساءً.

وفي منطقة الرياض، وتشمل: وادي الدواسر والخرج والرياض والأفلاج، بدأت الحالة في عفيف الساعة الثانية فجر اليوم وتتواصل حتى العاشرة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة، حائل، والجوف، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ يمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمةً إلى غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.