خرج سليماً وعاد موبوءًا.."كورونا" يغزو نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية

تزايد الشكوك حول قدرة طوكيو على استضافة البطولة

كشف نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم كوزو تاشيما، اليوم (الثلاثاء)، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، في إعلان يأتي مع تزايد الشكوك بقدرة طوكيو على استضافة أولمبياد 2020 الصيفي في موعده، في ظل التفشي العالمي لفيروس كورونا الجديد.

وبيّن "تاشيما" الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قارة آسيا في بيان أوردته "فرانس 24" أنه كان في رحلة عمل منذ 28 فبراير الماضي، زار خلالها مدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية لحضور اجتماع لـ "البورد" العالمي لكرة القدم، قبل الانتقال إلى أمستردام الهولندية في الثاني من مارس لاجتماع مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) من أجل تقديم عرض عن ترشيح اليابان لاستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات 2023، وفي الثالث من الشهر ذاته، حضر اجتماعًا للاتحاد الأوروبي أيضًا.

وأضاف أنه انتقل إلى الولايات المتحدة لمتابعة مباريات لمنتخب السيدات والترويج لترشيح اليابان لاستضافة مونديال السيدات، قبل أن يعود إلى بلاده في الثامن من مارس.