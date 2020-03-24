القيادة تهنئ رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها

أعربت عن أطيب التمنيات بالتقدم للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية اليونانية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، مزيداً من التقدم والازدهار.