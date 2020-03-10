صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليْهِ رَاجِعُون}.الديوان الملكي وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان
سيُصلَّى عليه يوم غد الأربعاء
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليْهِ رَاجِعُون}.