الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

سيُصلَّى عليه يوم غد الأربعاء

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليْهِ رَاجِعُون}.

الديوان الملكي وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

1

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 08:14 PM

سيُصلَّى عليه يوم غد الأربعاء

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 2,749

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليْهِ رَاجِعُون}.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الديوان الملكي وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020