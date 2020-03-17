تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي 16 يومًا

بدءًا من اليوم الاثنين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية

علق المرور السعودي الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء السعودية بدءًا من اليوم الاثنين.

وقال المرور: ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين تم تعليق تقديم الخدمات في جميع مكاتب المرور السعودي في أنحاء المملكة، بدءًا من اليوم الاثنين 16/ 3/ 2020، ولمدة 16 يومًا.

‫يُشار إلى أنه أعلن استمراره في تقديم خدماته عبر بوابة "أبشر" الإلكترونية.

