بدء أعمال القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في الشارقة

شهدت عرض إنجازات ومبادرات الجهات المحلية والدولية

برعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدأت في الشارقة اليوم، أعمال الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، تحت شعار "محركات التغيير".

وشهدت القمة عرض إنجازات ومبادرات الجهات المحلية والدولية التي تعهدت خلال الدورة الأولى من القمة في العام 2017 بتبني اثنين من المبادئ الثمانية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛ لضمان التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث التزمت الجهات المتعهدة بمراجعة سياساتها تجاه المرأة، بما يخدم دورها الحيوي في الاقتصاد والتنمية المجتمعية.

وتبحث القمة على مدى يومين مختلف التحديات التي تواجه تمكين المرأة، والفرص المتاحة لنشيط دورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع عبر التوصل إلى آليات عمل مستدامة تعزز الوعي بأهمية مشاركة المرأة في مسيرة التنمية وبناء المجتمعات.