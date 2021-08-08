للدورة الثالثة على التوالي.. أمريكا تتصدّر جدول ترتيب الميداليات بـ 113 ميدالية

حصد رياضيوها 39 ذهبية و41 فضية و33 برونزية في أولمبياد طوكيو 2020

تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد للدورة الأولمبية الثالثة على التوالي.

وحصد رياضيو الولايات المتحدة 113 ميدالية بواقع 39 ذهبية و41 فضية و33 برونزية في طوكيو.

وتصدّرت العداءة المخضرمة اليسون فيليكس المشهد بالفوز بذهبية سباق 4 × 400 متر تتابع، وبرونزية أخرى في فئة الفردي، لتصبح أكثر الرياضيين الأمريكيين تتويجاً بالميداليات في مضمار ألعاب القوى على مر العصور.

وفي منافسات السباحة سجّلت أمريكا حضورها بقوة أيضا من خلال نجمَي السباحة الحرة كاليب دريسيل وكاتي ليديكي، رغم سقوط الأخيرة أمام الأسترالية الصاعدة اريارن تيتموس في عدد من سباقات المسافات القصيرة.

ووفق "الألمانية" حلت الصين مستضيفة أولمبياد 2022 الشتوي، في المركز الثاني بجدول الميداليات برصيد 88 ميدالية بواقع 38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية.

وجاءت اليابان الدولة المضيفة لأولمبياد طوكيو في المركز الثالث بالقائمة بإجمالي 58 ميدالية بواقع 27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية، في حصيلة قياسية على المستوى الوطني.

وسجّلت بريطانيا أنجح مسيرة لها منذ أولمبياد بكين 2008 حيث تصدّرت قائمة الدول الأوروبية المشاركة بحصدها 22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية.





وحل الفريق الروسي الذي شارك بشكل محايد دون رفع علمه أو عزف نشيده الوطني على منصات التتويج، في المركز الخامس بعشرين ذهبية و28 فضية و23 برونزية.

وبإمكان دولة سان مارينو الاحتفال بإنجازها في طوكيو بحصد فضية واحدة وبرونزيتين ببعثة تتألف من خمسة رياضيين.

وحصدت بوركينا فاسو أول ميدالية في تاريخها من خلال هيوز فابريس زانجو نجم الوثب الثلاثي.