ضبط 22 كيلو حشيش بحوزة مواطن خبّأها بطريقة سرية داخل تجاويف مركبة

شرطة منطقة جازان: اتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن شرطة المنطقة بمركز الضبط الأمني في محافظة العيدابي، من ضبط (22) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر مخبّأة بطريقة سرية داخل تجاويف مركبة يستقلها مواطن.

وقال المتحدث الأمني: تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.