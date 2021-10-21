خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 622 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1266826 إصابة، منها 24699 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28328 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1213799 حالة.