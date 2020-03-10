وسائل إعلام أمريكية: شكوك حول إصابة ترامب بـ"كورونا".. والنائب يرد بـ"لا أعلم"

في حال تأكدت إصابة نائبيْن جمهورييْن في الكونجرس

شككت وسائل إعلام أمريكية في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون أصيب بفيروس كورونا، في حال تأكدت إصابة نائبين جمهوريين في الكونجرس الأمريكي؛ حيث دخلا أمس الاثنين في الحجر الصحي، في انتظار ظهور نتائج الفحص خلال أيام قليلة.

وذكرت "سي إن إن" أن النائبيْن اللذيْن تم إدخالهما للحجر الصحي التقيا بالرئيس ترامب، بعد أن التقيا في أواخر فبراير الماضي مع شخص اتضح بعد خضوعه للتشخيص، إصابته بفيروس كورونا.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مؤتمر صحفي: أنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس ترامب خضع لاختبار فيروس كورونا المستجد أم لا، وأنه سيتم إعلان ذلك من جانب طبيب البيت الأبيض في حال خضع ترامب للفحوصات ونتائجها.