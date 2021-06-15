الهيئة الملكية لمكة تتفقّد مشروعات البنية التحتية للنقل

"عدّاس" تفقد ميدانيًّا مواقف كدي وشعب عامر

قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عدّاس، اليوم، بجولة تفقدية اطلع خلالها على عدد من مشروعات التنقل والبنية التحتية للنقل في مدينة مكة المكرمة.

وتضمّنت الجولة الميدانية الوقوف على مواقف كدي وشعب عامر وموقع مبيت حافلات مشروع النقل العام، والاطلاع على التجهيزات القائمة.

وشملت الجولة الاطلاع على جاهزية مشروع الطريق الدائري الأول والتحقق من اكتمال جميع متطلبات بدء تشغيل المشروع، والوقوف على أعمال إنشاء واستكمال الجزء الغربي من الطريق الدائري الثاني.

واطلع على الوضع الحالي لتنفيذ مشروعي استكمال تقاطعي طريق الأمير نايف بن عبد العزيز وطريق الليث مع الطريق الدائري الرابع، وجاهزية مركز الضبط الأمني بالشميسي الجديد واستعدادات التشغيل الكلي مستقبلاً.

وفي نهاية الجولة أوضح المهندس عدّاس أن الجولة التفقدية تأتي في إطار مهام "المركز الموحد للنقل في مكة - نقل مكة" الذي أطلق مؤخرًا تحت مظلّة الهيئة الملكية للعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل في مدينة مكة المكرمة، التي تهدف إلى الارتقاء بخدمات قطاع النقل المقدمة لسكان وضيوف مدينة مكة المكرمة، وأن المشاريع التي تضمنتها الجولة تأتي ضمن أولويات المركز الموحد للنقل في مكة وخططه الساعية إلى تطوير قطاع النقل.

وأكد أن المركز يسعى، من خلال استراتيجيته، إلى توحيد جهود الجهات المشاركة لتحقيق حوكمة واضحة لمنظومة قطاع النقل في مكة المكرمة، مشيداً بالأدوار التكاملية التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة في مدينة مكة المكرمة.