أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين في جائزة المزرعة النموذجية

تقام منذ 29 عاماً.. وأسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي

اعتمد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لجائزته للمزرعة النموذجية، أسماء الفائزين بالجائزة في عامها التاسع والعشرين، الذي سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه مساء بعد غد الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة، المهندس واصل بن حامد العمري أمين عام جائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة.

وأوضح "العمري" أن "لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق كل الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة".

وأضاف أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ تسعة وعشرين عاماً، بدعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك.

وأكّد "العمري" أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، كما أنها أسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهاً بدعم الأمير فهد بن سلطان للجائزة.

وجاءت أسماء المزارعين الفائزين وهم:

ناصر عبدالمحســن العيــــــسى

عصام عبدالله سلامة التيماني

ماضــي فــهـــد الــطــلــــــــــق

ضيف الله نواف سالم التيماوي

وفـــــي بن نافع الشــخـــــــــــص

جابر يحيى إبراهيم التيمــاوي

حسـيـــن محــمد باهبـــــــــري

سليم سويلم سالم الطرفــاوي

محــمد عـبده عســــيــــــــري

صالح سالم سليمان الفايــــدي

عبدالإله اســماعيل العيــــسـى

كمال محمد مسلم الجهنـــي

أحمد عطيــة الحــــــارثــــــــــي

ورثة سويلم سالم المســـعـودي

منصور الحميدي ناصر الماجـــد

خلف هليل عيد العنــــــــــزي

صالح بن مسلم راشد الجهنـــــي

جزاع عتيق سلمان العطـــــوي

فهد بن موسى رشاش العنــــزي

قاســـــــم مطــــــيران البلـــوي

محمد بن شقيان سالم العطــوي

صالح عواد سلامة الحويطي

سالم عتيق دخيل الله النويجعي

إبراهيــــم ســالم الحـــويـطي

هليل سليم عيد العطـــــــــــوي

سويلم مبارك المســــعــــــودي

مبارك دهام مبارك التيمانــــــي

ســعاد أحمد نـمر الأحمــــــدي

عـــــــــــــواد صــالح البــــلوي

عبطا محسن محمد النجــــــران