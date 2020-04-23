لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها وتستعرض التطورات محليًا وعالميًا

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الخميس اجتماعها الرابع والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ومتحدث وزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين. ومتحدث الهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ حمود الحربي، حيث اوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2600000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (719) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (184) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (1158) حالة منها (845)حالة من خلال المسح النشط، والذي يمثل 73٪ من مجموع الحالات.

وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: المدينة المنورة (293) مكة المكرمة (209) حالة، وجدة (208)، والرياض(157) حالة، والهفوف (78) حالة، والدمام (43) حالة، والجبيل (40)، والطائف (32)، حالة، والخبر (28) حالة، وعنيزة(13) حالة، والبكيرية (11) حالة، وتبوك (10) حالات، وحائل (9) حالات، ورابغ (5) حالات، والهدا (5) حالات، وينبع (4) حالات، وحالة واحدة في كل من أبها، وعرعر، والباحة، والمندق، والظهران، والقطيف، وحفر الباطن، العقيق، والخرمة، والدرعية، ونجران، وأم الدوم، ووادي الفرع، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (13930) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (11884) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها (93) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1158) كان عدد السعوديين منها (169) منها (87) من الذكور و(82) من الإناث وهم يشكلون مانسبته 15٪، في حين بلغ عدد غير السعوديين (989) الذكور منهم (874) والإناث ( 115) وهم جميعاً يشكلون ما نسبته 85٪ من الحالات.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (1925) حالة بإضافة (113) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (121) حالات بإضافة 7 حالات وفيات جديدة وهي حالة واحدة لسعودية في جدة تبلغ من العمر 69 عاماً و(6) حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 23 عاماً و 67 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

وبين العبدالعالي بأن نسبة المصابين من السعوديين بلغت 15% وغير السعوديين 85%، متوقعاً أن يتم تسجيل المزيد من الإصابات مع استمرار عمليات المسح النشط.

وأكد على الجميع التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة ومن أهمها التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وغسل اليدين بانتظام، وهذه النصائح نؤكد عليها وبشدة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين اكتمال جاهزية الخطة التموينية لشهر رمضان المبارك بتحقيق معدلات وفرة عالية -ولله الحمد- في كافة السلع والمنتجات الرمضانية، ويحقق كل متطلبات واحتياجات المستهلك، مدعومة باستقرار في الأسعار وجودة في السلع والمنتجات.

مبينًا أن الخطة الرمضانية انطلقت منذ 6 أشهر ومن أبرز محاورها الرئيسية التحقق من الوفرة في منافذ البيع والمخازن، والتأكد من استقرار الأسعار واستمرارية سلاسل الإمداد، وانسيابية تدفق السلع والمنتجات لمنافذ البيع، بالإضافة إلى الوقوف على جاهزية السوبرماركت والمنشآت لخدمة المستهلكين.

لافتاً إلى أن هذه الوفرة تم الوقوف عليها خلال شهر من خلال 89 ألف جولة رقابية بمختلف مناطق المملكة، شملت: أسواق الجملة والهايبر ماركت والتموينات، ومحلات بيع الخضار والفواكه، واللحوم والدواجن والأسماك، والمخابز وغيرها، مؤكداً على أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز مستمر وصولها بكميات كبيرة -ولله الحمد- بالإضافة إلى المواشي، والحمضيات "البرتقال والليمون" ومنتجات البيض بعد فتح الاستيراد.

وأضاف: عملنا على الرصد الاستباقي لأسعار السلع الرمضانية والأغذية التي يزيد الطلب عليها هذه الفترة عبر برنامج الرصد الإلكتروني، ونقوم بتحليلها ودراستها يوميًا لتعزيز جهود حماية المستهلك وتحقيق كافة احتياجاته ومتطلباته.

وأضاف بالمقابل تتعامل الوزارة مع ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات جراء الأزمة وتتحقق من مسببات الارتفاع ومقارنته بالأسعار العالمية وتتبع سلاسل الإمداد، وتتخذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي مخالفات.

ودعا الجميع إلى الاستهلاك باعتدال موضحًا أن الدراسات تشير إلى أن نسبة الهدر الغذائي تراوحت ما بين 30 – 40% خلال السنوات الماضية، وهذه فرصة لحفظ النعمة وعدم الإسراف والاستهلاك قدر الحاجة.

وعبر عن اعتزازه بشراكة المستهلك لهم، مشدداً على انه في حال وجود أي مخالفات تجارية يمكن الإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

مبينًا أن أعمالهم الرقابية مستمرة، خلال شهر ومنذ بدء منع التجول في 23 مارس حيث تم ضبط أكثر من 8,800 مخالفة على بعض منافذ البيع منها 4,250 مخالفة مغالاة في الأسعار، وتشكل 48% من إجمالي المخالفات، وتم إصدار غرامات فورية على المخالفين، كما أن أعمالهم مستمرة لخدمة القطاع الخاص، وخلال شهر قدمنا أكثر من 108 آلاف خدمة لقطاع الأعمال.

موضحاً أن جهودهم مستمرة لمكافحة الغش التجاري والضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بالأسعار، وضبط مؤخرًا أكثر من 170 طنًا من المواد الغذائية "بصل، طماطم، دقيق، بيض، فواكه" يتم تخزينها لبيعها لاحقًا بسعر عالٍ، وتم إعادة ضخها في السوق لبيعها بسعر عادل.

بالإضافة إلى ضبط أكثر من 19 مليونًا من الكمامات والمعقمات، وتم إعادة ضخ المطابق للمواصفات منها في الأسواق، واتلاف المغشوش والمخالف بالطرق النظامية.

وقدم الحسين عددًا من النصائح للمستهلك ومنها الاعتدال في الاستهلاك، وما زاد عن الحاجة هو حاجة غيرك، والبعد عن تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.

ونوه إلى أن القطاع الخاص يلقى عناية كبيرة ومستمرة من قبل الدولة، حيث خصصت 170 مليارًا لدعم وتحفيز القطاع الخاص عبر مبادرات التمويل ودعم المحتوى المحلي، والتأجيل والإعفاء من المستحقات الحكومية، ودعم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.

وثمن لرجال الأعمال عظم مسؤوليتهم ودورهم الاجتماعي بدعم صندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بأكثر من مليار ريال شملت مساهمات نقدية وعينية، كما تقدموا بأكثر من 430 مبادرة نوعية عبر مبادرة "تجارنا فيهم الخير" من خلال مجلس الغرف السعودية، وشملت تخصيص مرافق ومبانٍ لصالح وزارة الصحة، وإعفاءات من الإيجارات، ومساهمات مالية، وكذلك خدمات طبية وغيرها.

وقال إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر الزم كافة التموينات والبقالات بالدفع الإلكتروني بحلول يوم الأحد الـ10 من مايو وصولاً لأغسطس 2020 اكتمال كل المنشآت، وحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل وفقط الشراء من الحسابات التي تملك شهادة معروفة أو سجلًا تجاريًا، مشيرًا إلى أن بلاغات المتاجر الإلكترونية خلال شهرين وصلت إلى 30 ألف بلاغ وأبرزها التأخير في إيصال الطلبات.

‎من جهته كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي عن جهود الهيئة تجاه القطاع الخاص في ‏تقليل الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص، من خلال إطلاق 15 مبادرة تهدف فيها إلى مساعدات القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية التي تمكنه من إدارة أعماله والتي تمثلت في تأجيل الاقرار والسداد للزكاة، وتأجيل الاقرار والسداد في ضريبة الدخل و تأجيل الاقرار والسداد لضريبة الاستقطاع وتأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك لجميع المكلفين المسجلين لأغراض هذه ضريبة وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك لمستوردي هذه السلع .

‎ وأفاد الحربي أن الهيئة قامت بتعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامات تعديل الإقرارات الضريبية وغرامة عدم التعاون، بالإضافة إلى منح جميع المكلفين الشهادات الزكاوية لعام 2019 بلا قيود، بالإضافة إلى تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال لجميع المكلفين الذي سبق ايقاف خدماتهم، كما تم تعجيل دفع طلبات الاسترداد .

‎ وبين أن هناك مبادرات تعتمد على الإفصاح الطوعي زيادة الالتزام الطوعي فأي شخص ‏غير مسجل في الهيئة العامة للزكاة والدخل وكان يتوجب عليك التسجيل خلال الفترات الماضية وبادر بالتسجيل خلال فترة هذه المبادرة سوف يستفيد من إلغاء غرامة التأخر في السجيل وإلغاء غرامة التأخر في السداد وإلغاء غرامة التأخر في تقديم الإقرار، كما أن أي شخص مسجل ولكن لم يقدم إقراراته الضريبية ولم يصرح خلال الفترات الماضية وقام بالتصريح عن هذه المبالغ فسوف يستفيد من إلغاء غرامة تأخر في السداد وغرامة تعديل الإقرار وغرامة التأخر في تقديم الإقرار، كما يمكن له أن يقوم بالتقديم على مبادرة طلبات التقسيط بدون أي دفعة مقدمة .

‎ وأوضح الحربي أن هذه المبادرات استفاد منها عدد كبير، حيث إن مباردة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة استفاد منها أكثر من 637000 مكلف أما مبادرة منح الشهادات الزكوية للمكلفين لعام 2019 فقد استفاد منها أكثر من 534,000 وبالنسبة لمبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة استفاد منها أكثر 228 مكلفًا، فيما استفاد 213 ألف مكلف من مبادرة تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك، واستفاد من تعجيل دفع طلبات الاسترداد أكثر من 9000 ألف مكلف، كما استفاد من تأجيل تقديم الإقرار والسداد لضريبة الدخل اكثر من 5000 مكلف، واستفاد من تأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك أكثر من 818 مكلفًا، واستفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية 28 مكلفًا.

‎ ودعا الحربي جميع المكلفين للاستفادة القصوى من هذا المبادرات من خلال التواصل مع الهيئة لمساعدة هذه الأنشطة والمؤسسات والشركات خصوصًا الصغيرة والمتوسطة على ممارسة أنشطتها وتحمل هذه الظروف الاقتصادية . كما يمكن لجميع المكلفين التواصل مع الهيئة على الرقم 19993 وأيضًا الاطلاع على دليل إرشادي أطلقته الهيئة يوضح طريقة التقديم على المبادرات وشرح مفصل لهذه المبادرة.