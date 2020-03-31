أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 19 حالة

الإصابات وصلت إلى 4359 حتى الآن

أعلن رئيس حكومة ولاية تازمانيا الأسترالية بيتر غوتوين، تسجيل ثاني حالة وفاة في الولاية بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع عدد الوفيات على صعيد أستراليا إلى 19 حالة وفاة. وقال غوتوين: إن حالة الوفاة الجديدة هي لرجل مُسِنٍّ توفي بسبب الفيروس في مستشفى "رويال هوبارت".

أما على صعيد عدد الإصابات في أستراليا؛ فقد وصلت إلى 4359 حالة إصابة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد أستراليا

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31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 08:34 AM

الإصابات وصلت إلى 4359 حتى الآن

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 19 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن رئيس حكومة ولاية تازمانيا الأسترالية بيتر غوتوين، تسجيل ثاني حالة وفاة في الولاية بسبب فيروس كورونا؛ مما يرفع عدد الوفيات على صعيد أستراليا إلى 19 حالة وفاة. وقال غوتوين: إن حالة الوفاة الجديدة هي لرجل مُسِنٍّ توفي بسبب الفيروس في مستشفى "رويال هوبارت".

أما على صعيد عدد الإصابات في أستراليا؛ فقد وصلت إلى 4359 حالة إصابة حتى الآن.

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فيروس كورونا الجديد أستراليا

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