زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.زلزال الفلبين
لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.