زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

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16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442 08:20 AM

لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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زلزال الفلبين

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