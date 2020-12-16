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لم تَرِد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 26.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض؛ فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.