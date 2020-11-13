كورونا في 4 دول.. ألمانيا تسجل 23542 إصابة جديدة و5658 بالمكسيك و626 وفاة

15 حالة إضافية في موريتانيا و8 بالصين

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، الخميس، 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة وفاة؛ ليصبح إجمالي الإصابات 991835 والوفيات 97056.

وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق، إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

ألمانيا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 23542 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 751095 إصابة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 12200 حالة بعد تسجيل 218 حالة جديدة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيس سجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس، مضيفة أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها سجّلت 15 إصابة جديدة بلا أعراض، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس 86307 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و900 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.