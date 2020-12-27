





2

إجمالي الإصابات بلغ 130,230 والوفيات إلى 4,426 شخصًا

تونس تسجل 1652 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة

303

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية, 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و41 حالة وفاة.



وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 130,230 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4,426 وفاة.