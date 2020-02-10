"سامسونج" تفاجئ العالم في "الأوسكار" وتعلن هاتفها الجديد القابل للطي

استغلت الحدث العالمي وبثّت إعلاناً تلفزيونياً مفاجئاً يظهر فيه لأول مرة

فاجأت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، العالم، في حفل توزيع جوائز "الأوسكار"، وأعلنت بصورة رسمية هاتفها الجديد القابل للطي "جلاكسي زد فليب".

واستغلت الشركة الكورية الجنوبية الحدث العالمي، وبثّت إعلاناً تلفزيونياً مفاجئاً، يظهر فيه لأول مرة هاتفها الجديد القابل للطي "جلاكسي زد فليب".

ونشرت "سامسونج" لقطات عديدة للهاتف، باللونين الأرجواني والأسود، التي يظهر فيها بشاشتيه القابلة للطي.

ولم تنشر الشركة الكورية الجنوبية تفاصيل ومواصفات هاتف "جلاكسي زد فليب"، إلا أن المقاطع تكشف عدداً كبيراً من المعلومات.

وأبرز المعلومات التي ظهرت من الإعلان تأكيد أن الهاتف يتخذ الوضع "الصدفي"، بحيث يمكن تشغيل الشاشة اللمسية وهي في وضع "الطي".

كما تظهر "سامسونج" في الإعلان أن الشاشة اللمسية بعد الطي قياسها لا يتعدى بوصة واحدة، ويمكن من خلالها الرد على الاتصالات ومتابعة الإشعارات الرئيسة.

من المتوقع أن يكون هذا الهاتف الجديد من "سامسونج" أقل سعراً من هاتف "جلاكسي فولد" الذي يبلغ 1980 دولاراً، الذي يفتح ككتاب وتمّ طرحه في سبتمبر الماضي بعد تأخره عدة أشهر بعد ظهور مشكلات في شاشته.

وقال توم كانج؛ المحلل في شركة كاونتربوينت للأبحاث، إن "الهاتف الجديد جلاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير في ماركة سامسونج ويساعدها على تحسين المنافسة مع موديلات أبل الغالية الثمن".

وأضاف أن "سامسونج أخذت زمام المبادرة في مجال الهواتف القابلة للطي، في وقت بدا فيه أن شركات صينية منافسة تستعد لاقتحام تلك السوق الناشئة".