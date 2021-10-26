"الأرصاد": سماء صحوة وغيوم جزئية وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مرتفعات 4 مناطق

تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيا ولا تزال الفرصة مهيأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تتحوّل خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين، باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.