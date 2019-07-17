عبّارة تصريف مياه تثير مخاوف مرتادي طريق "سحر آل عاصم"

تطرح عددًا من التساؤلات كونها مكشوفة وتقع على قارعة الطريق

أبدى عدد من مرتادي طريق محايل رجال ألمع تخوفهم من ‏عبّارة لتصريف مياه الأمطار مكشوفة، تقع على قارعة الطريق، وتحديدًا بـ"سحر آل عاصم".

وقال المواطن حسن الشديدي إن العبّارة تشكل خطرًا كبيرًا، وتتربص بالمركبات والبشر والدواب، ولا يفصل بينها وبين الطريق العام سوى أقل من مترَيْن.

وطرح "الشديدي" تساؤلات عدة، منها: لماذا لم يُعمل لها مصدات كأقل تقدير؟ أين وسائل السلامة على الطرق؟ ومَن المسؤول عن هذا؟