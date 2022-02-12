البحرين.. بيان رسمي حول إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش

"الخارجية" أصدرته عقب المتداول في وسائل الإعلام الأجنبية

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، بياناً حول المتداول بشأن إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش البحريني.

وقالت الوزارة: تؤكّد وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، عن إلحاق ضابط إسرائيلي، يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة، وحماية التجارة الدولية، ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.