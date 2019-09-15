"وول ستريت": تحقيقات "سعودية - أمريكية" في احتمال استخدام صواريخ كروز لاستهداف "أرامكو"

المسؤولون يشكّكون في رواية "الحوثي" ويشيرون إلى أن الاعتداء جاء من العراق أو إيران

يحقّق مسؤولون سعوديون وأمريكيون في احتمال أن تكون الهجمات التي تمّت على منشآت النفط السعودية "أرامكو" في بقيق تتضمن صواريخ كروز بموازاة طائرات مُسيَّرة أو بدلاً منها أُطلقت من العراق أو إيران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولين يشكّكون في مزاعم الميليشيات الحوثية حول استهدافهم منشآت "أرامكو"، أمس السبت، مشيرين إلى أن الاعتداء تمّ من العراق أو إيران، ويُعرف أن إيران تدعم مجموعة من الميليشيات في العراق.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو؛ في تغريدة: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن"، واتهم طهران بشن "هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم".

وأشار التقرير إلى أن الاعتداء على المنشآت السعودية من العراق ليست سابقة جديدة، فقد سبق أن خلص المسؤولون الأمريكيون، إلى أن هجوماً بطائرة دون طيّار في 14 مايو الماضي على خط أنابيب المملكة العربية السعودية تمّ شنّه من العراق، وليس من اليمن، وفي ذلك الوقت، حثّ وزير الخارجية الأمريكي، رئيس وزراء العراق، على احتواء التهديد الذي تشكّله القوات المدعومة من إيران في البلاد.

وأضاف التقرير إذا نفّذت طهران الهجوم مباشرةً، فسيشكّل ذلك تحدياً جديداً للأمن القومي للولايات المتحدة والرئيس ترامب؛ الذي يمكن الضغط عليه للرد بضرب إيران، حيث إنه في شهر يونيو، قام بإلغاء هجوم على طهران، وأشار إلى أنه مستعد للتحدث.

كما توقّعت الصحيفة أن يؤدي هجوم يوم السبت الإرهابي على السعودية، إلى نكسة أخرى للمحاولات الأمريكية لفتح محادثات مباشرة مع زعماء الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن.