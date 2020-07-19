مستشفى سراة تنجح في إزالة تضخم بالغدة لمريضة واستئصال ورم لأخرى

بمشاركة عدد من الاستشاريين والأطباء الأكفاء

أجرى فريق طبي في مستشفى سراة عبيدة، عملية ناجحة لمريضة راجعت العيادة الجراحية وهي تعاني من تضخم في الغدة الدرقية، لكامل جوانب العنق، إضافة لأمراض مزمنة أخرى.

وبعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات، جرى استئصال الأجزاء المتضخمة من الغدة دون حدوث مضاعفات - ولله الحمد- بقيادة استشاري الجراحة العامة بالمستشفى الدكتور أنطوان.

كما نجح فريق طبي بالمستشفى في إجراء عملية لإزالة ورم من المبيض لمريضة، بمشاركة طاقم جراحي من استشاري النساء والولادة بالمستشفى، الدكتور محمد إسماعيل، وأخصائي النساء والولادة الدكتورة أمل البشير، والدكتور محمد حلمي من قسم التخدير.

بدوره قدم مدير مستشفى سراة عبيدة، سعيد راقع، شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران، خالد بن عايض عسيري، على توجيهاته ودعمه المستمر لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وللمساعد العلاجي الدكتور عبد الله قداح، لمتابعته.