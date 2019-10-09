لأول مرة في جازان.. إنهاء معاناة سيدة نتيجة تشوه في الصمام الرئوي

ضمن مشروع توطين خدمات جراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية

أنهى فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان معاناة خمسينية من تشوه خلقي في الصمام الرئوي.

وقالت "الصحة" في جازان: إن "فريقاً طبياً بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، نجح في إنهاء معاناة مريضة خمسينية من تشوه خلقي في الصمام الرئوي، وذلك بعد عملية جراحية تعد الأولى من نوعها على مستوى صحة جازان".

وكانت المريضة قد حضرت إلى قسم القلب، وهي تعاني من ضيق بالتنفس بشكل دائم وعدم القدرة على القيام بنشاطها الطبيعي، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية والمحاليل المخبرية وتصوير القلب من قبل أطباء قلب الكبار، تبين وجود تشوه خلقي في الصمام الرئوي جعلها بهذه المعاناة، وبعد مناقشة الفريق الطبي الذي يضم أطباء قلب الكبار، وأطباء قلب الأطفال تقرر إجراء عملية قسطرة علاجية للصمام الرئوي.

وتم تشكيل فريق طبي بقيادة استشاري قسطرة قلب الأطفال والعيوب الخلقية الدكتور باسل هداد، وبمشاركة استشاري قسطرة قلب الكبار، الدكتور كامل هزاع، وتم عمل القسطرة، وتوسيع الصمام الرئوي بنجاح، ومن ثم غادرت المريضة المستشفى من دون حدوث أي مضاعفات.

الجدير بالذكر أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها التي تجرى بمستشفيات صحة جازان، حيث تشارك أطباء قلب الكبار وأطباء قلب الأطفال في عملية تشخيص وعلاج حالات التشوه الخلقي، في القلب عند الكبار.

وتأتي هذه العملية نتيجة لمشروع توطين خدمات جراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية في المنطقة.