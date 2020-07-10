الاتحاد السعودي يقيم محاضرة عن الإعداد البدني والمهاري لكرة القدم النسائية

الخميس المقبل.. عند الـ 9 مساءً

تقيم إدارة تطوير كرة القدم النسائية واللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم محاضرة عن المنهجية الألمانية في الإعداد البدني والمهاري لكرة القدم النسائية.

وستقام المحاضرة يوم الخميس القادم 16 يوليو الجاري عن بعد عبر الإنترنت عند الساعة التاسعة مساءً.

و ستلقي المحاضرة الألمانية بريتا كارلسون مساعدة مدربة المنتخب الألماني سابقاً، مسؤولة تطوير كرة القدم النسائية للفئات السنية في الاتحاد الألماني لكرة القدم، حاصلة على شهادة المحترفين في تدريب كرة القدم.

وأعلن الاتحاد أنه سوف تحصل المدربات اللاتي يحضرن هذه المناسبة على شهادة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبإمكان المهتمات بالمحاضرة التسجيل عبر الرابط التالي:

https://ksa.wufoo.com/forms/r1i3noqf04dzst7

الاتحاد السعودي لكرة القدم

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10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 09:05 PM

الخميس المقبل.. عند الـ 9 مساءً

الاتحاد السعودي يقيم محاضرة عن الإعداد البدني والمهاري لكرة القدم النسائية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تقيم إدارة تطوير كرة القدم النسائية واللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم محاضرة عن المنهجية الألمانية في الإعداد البدني والمهاري لكرة القدم النسائية.

وستقام المحاضرة يوم الخميس القادم 16 يوليو الجاري عن بعد عبر الإنترنت عند الساعة التاسعة مساءً.

و ستلقي المحاضرة الألمانية بريتا كارلسون مساعدة مدربة المنتخب الألماني سابقاً، مسؤولة تطوير كرة القدم النسائية للفئات السنية في الاتحاد الألماني لكرة القدم، حاصلة على شهادة المحترفين في تدريب كرة القدم.

وأعلن الاتحاد أنه سوف تحصل المدربات اللاتي يحضرن هذه المناسبة على شهادة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبإمكان المهتمات بالمحاضرة التسجيل عبر الرابط التالي:

https://ksa.wufoo.com/forms/r1i3noqf04dzst7

الرابط المختصر

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الاتحاد السعودي لكرة القدم

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