نداء من أب إلى وزير الصحة.. سرطان الدماغ يحاصر طفلي وأملي مستشفى متخصص

أعيد للمملكة بقرار اللجنة العليا بعد تلقيه علاجاً بأمريكا ثم رفض الاستكمال بـ"التخصصي"

ناشد والد الطفل ناجي فايز آل عون، وزيرَ الصحة الدكتور توفيق الربيعة والمسؤولين بوزارة الصحة، نقلَ ابنه إلى أحد المستشفيات المختصة؛ حيث يعاني من سرطان بالدماغ، ويحتاج إلى عناية ورعاية متخصصة.

وفي التفاصيل، قال والد المريض لـ"سبق": إن ابنه "ناجي" سَبَق أن تلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد انتهاء فترة العلاج تم إعادته إلى المملكة بموجب قرار اللجنة الطبية العليا رقم ٤٢٨؛ ليتم استكمال علاجه في مستشفى الملك فيصل التخصصي؛ إلا أن قرار استكمال العلاج قوبل بالرفض دون دراسة التقرير من قِبَل مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتمت إحالته إلى مستشفى "رعاية" الوطني؛ حيث يعاني من سرطان في المخ ولا يستطيع الكلام، بالإضافة إلى عجز في الوعي والإدراك، ونقص في نمو الجسم؛ نتيجة خلل إصابته بسرطان المخ وذلك من واقع التقارير الطبية الصادرة.

وأضاف "آل عون"، أن ابنه يحتاج إلى علاج في مستشفى متخصص لأمراض السرطان؛ مناشداً معالجة ابنه الذي يتطلب عناية صحية فائقة وبشكل عاجل في مستشفى متخصص داخل المملكة أو خارجها؛ لكونه يتلقي علاج الفاكتور اليومي؛ مما يؤدي إلى انقطاعه بالمستشفيات غير المتخصصة في أمراض السرطان.

يشار إلى أنه يمكن التواصل مع والد الطفل المريض على الرقم الآتي: (0506840750).