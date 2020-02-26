"التجمع الصحي": على القادمين عبر جسر الملك فهد الإفصاح عن الأعراض التنفسية

بعد تسجيل 26 حالة مصابة بفيروس "كورونا" في البحرين

طالبت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عموم المسافرين القادمين من مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد، بالإفصاح لموظف الجوازات في حال الشعور بأحد الأعراض التنفسية مثل: سعال، عطاس، الحرارة، ضيق التنفس.

من جانب آخر، عقدت اليوم "صحة الشرقية" مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة اجتماعاً مع إدارتي الجوازات والجسر لمناقشة خطة التعامل مع المسافرين، أعقبها جولة ميدانية للوقوف على الإجراءات المخطط لها، وذلك استمراراً لجهودها في مواجهة كورونا الجديد والتعامل مع القادمين عبر منافذ المنطقة.

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البحرين إلى 26 حالة، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مؤكّدة مواصلة الإجراءات الاحترازية كافة للتصدّي لانتشار الفيروس.

وتشمل الحالات المصابة 20 حالة لبحرينيين وست حالات لسعوديات.