تنبيهات الأرصاد ترسم ملامح أجواء الأحد في 8 مناطق

أمطار وغبار ورياح سطحية مع تدنٍّ في مستوى الرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الأحد، عدة تنبيهات حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؛ لافتة إلى تعرض مَناطق عدة إلى حالة من الأمطار المصحوبة بالنشاط في الرياح السطحية في بعضها، وتدنٍّ في مستوى الرؤية أو شبه انعدامها.

وبدأت الهيئة تنبيهاتها المتقدمة بمنطقة جازان؛ لافتة إلى تعرضها لأمطار غزيرة إلى متوسطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية وشبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وبدأت الحالة في التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء.

وفي الباحة، نبهت الأرصاد لحالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية بدأت من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساء.

وتشهد كل من مكة المكرمة والشرقية ونجران، حالةً من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مستوى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل في مكة: (الطائف، والمويه، وتربة، ورنية، وميسان) وبدأت فيها من السادسة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساء.

وبدأت الحالة في الشرقية في الثانية وعشرين دقيقة صباح اليوم، وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف مساء؛ فيما بدأت بنجران في الرابعة والنصف فجرًا، وتستمر حتى الواحدة من صباح غد الاثنين.

وتشهد مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف، حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية والنشاط في الرياح السطحية.

بدأت الحالة في الشمالية والجوف في الثالثة فجرًا، وتستمر حتى الرابعة عصرًا؛ فيما بدأت في تبوك في الخامسة فجرًا، وتستمر حتى الرابعة عصرًا.