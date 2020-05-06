168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903

وزارة الصحة: الوفيات 13 ولدينا 888 حالة قد تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903 حالة.

وقالت الوزارة: "تم تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2903)، وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء".

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 11:32 AM

وزارة الصحة: الوفيات 13 ولدينا 888 حالة قد تماثلت للشفاء

168 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والإجمالي 2903

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2903 حالة.

وقالت الوزارة: "تم تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩؛ منها (41) حالة لعمانيين، و(127) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2903)، وعدد الوفيات (13)، وتود الوزارة التأكيد أن (888) حالة قد تماثلت للشفاء".

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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