السلطان هيثم يمنح ولي العهد وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى .. أرفع الأوسمة العُمانية

يُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع السلطنة

منح سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق صاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العُمانية.



ووفق وكالة الانباء العمانية فهذا الوسام يُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عُمان.