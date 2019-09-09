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فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة

تشييع جثمان طالب توفي بصاعقة رعدية في "شطيفية" جازان

تعبيريه

شيعت الجموع اليوم في محافظة أحد المسارحة طالبًا بعد وفاته متأثرًا بصاعقة رعدية عصر أمس، فيما شهدت مدرسته اليوم حزنًا بين زملائه متأثرين بالحادثة الأليمة التي راح ضحيتها الطالب.



يشار إلى أن الطالب ماجد، كان يدرس في الصف الرابع الابتدائي، قبل أن يتوفاه الله متأثرًا بالصاعقة، حيث عمّ الحزن على مدرسة الشطيفية والمنصورية بأحد المسارحة.