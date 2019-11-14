"الإسكان" توقّع عقود تطوير نحو 19 ألف أرض مجانية في 8 مخططات على مساحة 21 مليون م2 بجازان

تمهيدًا لتسليمها لمستفيدي "سكني"

وقعت وزارة الإسكان عقود تطوير البنية التحتية في 8 مخططات سكنية بمنطقة جازان، بإجمالي مساحات 21.804.145 م2؛ إذ توفر 18.668 قطعة أرض مجانية، وذلك برعاية أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن الله الحقيل، بمقر إمارة منطقة جازان أمس الأربعاء.



وتتضمن العقود: تطوير البنية التحتية في مخطط ضاحية الملك عبدالله (10)، الذي يوفر 3519 قطعة أرض، على مساحة تتجاوز 4.7 مليون متر مربع، وكذلك تطوير "مخطط الكدمي" و"العالية – الحوامضة" في صبيا؛ إذ يوفر المخطط الأول 2525 قطعة أرض على مساحة تتجاوز الـ3.4 مليون متر مربع، فيما يوفر المخطط الثاني 722 قطعة أرض بمساحة تزيد على 737 ألف متر مربع.



كما تم توقيع عقد تطوير مشروع "فرسان – قماح" في فرسان، الذي يوفر 696 قطعة أرض على مساحة تفوق 750 ألف متر مربع، كذلك تطوير مشروع "مخطط الدرب عتود 98" في الدرب، والذي يوفر 966 قطعة أرض على مساحة تتجاوز 1.2 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تطوير مشروع "خبت الجنية" في أبو عريش الذي يوفر 4231 قطعة أرض، على مساحة 4.7 مليون متر مربع.



وفي محافظة بيش تم توقيع عقد تطوير مشروعَي "مخطط الحقو 2" و"بيش 94"؛ إذ يوفر المخطط الأول 552 قطعة أرض على مساحة تزيد على 868 ألف متر مربع، فيما يوفر مشروع "بيش 94" عدد 5457 قطعة أرض على مساحة تصل إلى 5.3 مليون متر مربع.



وتشمل منطقة جازان 30 مخططًا، توفّر نحو 49 ألف أرض مجانية، بينها 17 مخططاً توفّر 26.484 أرضًا مطوّرة وتحت التطوير، و5 مخططات مكتملة التصاميم ويجري طرحها، وتوفّر أكثر من 11.217 أرضًا مجانية، و8 مخططات يجري تصميمها تمهيداً لطرحها للتنفيذ، وتوفّر 11.068 قطعة أرض مجانية.



كما تشمل مشروعين تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وهي (صرح التقنية، والصفوة جاردن)؛ حيث يوفر الأول 4170 وحدة سكنية من نوع فيلا، على مساحة 4.2 مليون متر مربع، فيما يضم مشروع "الصفوة جاردن" 777 وحدة سكنية من نوع شقق، على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع، تمتاز بتوفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية التي تلائم كافة الشرائح، مع مراعاة الجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألفًا إلى 750 ألف ريال.



يذكر أن وزارة الإسكان تحرص على التعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف وتيسير رحلة التملك أمام المواطنين، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030؛ وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة - منوهة إلى متابعتها المستمرة لتنفيذ جميع المشاريع السكنية واستكمال أعمال البنية التحتية، ومواصلتها الإعداد لمشروعات أخرى سيعلن عنها تباعاً، ضمن مراحل إجراءات التصميم والتنفيذ في جميع مناطق المملكة، مشددةً في الوقت ذاته على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم عدد من مشروعات برنامج "سكني" للمواطنين المستفيدين خلال الفترة المقبلة.