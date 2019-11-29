الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة البحرين في خليجي24

اختتم المنتخب السعودي الكروي الأول اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب البحرين غدًا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج العربي 24.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء. بعدها تمرين التمرير في مربعات قبل أن يجري اللاعبون مناورة على كامل الملعب.