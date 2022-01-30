حديقة الوطن.. أول مشروع بعسير يستخدم الإضاءات غير المباشرة

تقع على مساحة 11 ألف متر مربع وتضم 5 آلاف متر من المناطق الخضراء

تعد حديقة الوطن بمدينة أبها، المشروع الأول على مستوى المنطقة، الذي تستخدم فيه الإضاءات غير المباشرة، حيث لا يوجد به أعمدة إنارة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الحديقة تعمل بأنظمة متطورة بشكل كامل، وتشمل شبكات الري والإنارة والصرف والإضاءة، حيث شملت الحديقة ممشى ونافورة تفاعلية.

وبيّن "الحميدي" أن أمانة المنطقة تعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة من خلال استخدام أحدث المعدات والمواد التي من شأنها أن تعزز من الكفاءة البيئية وزيادة المسطحات الخضراء، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ تماشيًا مع برنامج تحسين نمط الحياة.

يُذكر أن الحديقة تقع على مساحة 11 ألف متر مربع ويبلغ إجمالي المناطق الخضراء خمسة آلاف متر مربع، وتبلغ المساحات العامة ستة آلاف متر مربع، وتحتوي الحديقة على مقاعد للجلوس، ونافورة، ومواقف للسيارات ودورات مياه.